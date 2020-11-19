إنبي يحسم 11 صفقة جديدة في ساعات

نجح نادي إنبي مؤخرًا في حسم 11 صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق البترولي الكروي الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.
وجاء ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة للإستعانة بخدمات عدد من اللاعبين المحليين والأفارقه والعرب في إطار مرحلة الاحلال والتجديد لبعض عناصر الفريق الأول.
ويأتي ذلك بناءً علي ترشيحات حلمي طولانالمدير الفني للفريق الأول حيث تم التفاوض والتعاقد من خلال لجنة الكرة وبموافقة مجلس الادارة.
واللاعبون الجدد هم: محمود نعيم وابراهيم جلال وابراهيم القاضي والثلاثي من نادي اسوان بالاضافه الي محمد مرسي لاعب انبي السابق انتقال حر ولاعبالوسط مصطفي شلبي من نادي بترول اسيوط، وتجديد اعارة كريم فؤاد من نادي النجوم مع ضم صلاح ريكو من المقاصه انتقال حر والجناح النيجيري دينو بيتر انتقال حر ولاعب والارتكاز البوركيني اسماعيل ساوادوجو انتقال حر، والمهاجم الغاني كاري كاري انتقال حر.
كما تم ضم مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس انتقال حر ،وقد انتظم الجميع في مران الفريق استعدادا للموسم الجديد.
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