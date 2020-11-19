الإسماعيلي ينعي الفنان فايق عزب

مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى للنادى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى الفنان الإسمعلاوى فايق عزب والذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله إنا إليه راجعون. والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى الفنان الإسمعلاوى فايق عزب والذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل.رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله إنا إليه راجعون.

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