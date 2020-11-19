اعتبار رومانيا فائزة على النرويج 0/3 بقرار إداري من اليويفا

أعتبار رومانيا فائزة في المباراة ضد ضيفتها النرويج 3 – صفر ضمن دوري الأمم الأوروبية لعدم خوض المباراة، كون السلطات النروجية منعت منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بعد أن تبيّن إصابة الظهير الأيمن لنادي جلطة سراي التركي عمر العبدلاوي بفيروس “كوفيد-19“.

وأجبر المنتخب النروجي على دخول الحجر الصحي وتم إرسال منتخب رديف للمشاركة ضد النمسا أمس الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة في منافسات المجموعة الأولى للمستوى الثاني.

وأشار يويفا في بيان له إلى أنه تم أعتبار المنتخب النرويجي خاسرًا لمسؤوليته عن عدم خوض المباراة.

وبموجب هذا القرار بات المنتخب النروجي “البديل” مطالبًا بالفوز على مضيفه النمسوي للتأهل إلى المستوى الأول.

وتحتل حاليًا النرويج المركز الثاني بتسع نقاط خلف النمسا 12 نقطة، وأمام رومانيا التي أكدت بقاءها في المستوى الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى سبع نقاط، وتأكد هبوط إيرلندا الشمالية إلى المستوى الثالث كونها تملك نقطة وحيدة قبل مقابلتها رومانيا مساء أمس أيضًا.