الكاف ينتظر نتائج المسحة الطبية للاعبي الأهلي اليوم

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري إجراء مسحة طبيه للاعبيه قبل انطلاق التدريبات اليوم الخميس.

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية، حسبما أعلن الموقع الألكتروني الرسمي للأهلي أمس الأربعاء.

أوضح موقع النادي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حث اللاعبين بالألتزام بكل التعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بأرتداء الكمامة والأبتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات،‏وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.‏

من جانبه، أعرب خالد محمود، طبيب الفريق على اطمئنانه بشأن المسحات الطبية الخاصة باللاعبين الدوليين، بعد انتهاء معسكر المنتخب المصري الذي تخللته مباراتا توجو مؤخرًا بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال خالد في تصريحات لموقع النادي اليوم إن المسحة الطبية للاعبي الأهلي جاءت سلبية، وذلك وفقًا لنتائج المسحات التي أجراها اللاعبون بعد مواجهتي توجو.

وينتظم اللاعبون الدوليون في مران الفريق اليوم، بعد عودتهم في وقت مبكر في الصباح مع بعثة المنتخب المصري من توجو، وخضوعهم لمسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع الدوليون لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم اليوم للتدريبات عقب انتهاء المُهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية والأفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبو قير للأسمدة يوم السبت القادم بدور الثمانية لبطولة كأس مصر، ثم اللقاء المرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ‏في نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏