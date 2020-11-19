مدرب مانشستر سيتي السابق يظهر كمرشح مفاجئ لتدريب مانشستر يونايتد

ظهر المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، والحالي لمنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني كمنافس مفاجئ ليحل محل أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد.

وأفادت تقارير صحفية أن مسؤولي مانشستر يونايتد يفكرون في التعاقد مع روبرتو مانشيني، بعد سبع سنوات من رحيله عن الغريم مانشستر سيتي، وذلك في حالة إقالة المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير.

ويتعرض سولشاير لضغوط شديدة للاحتفاظ بوظيفته في أولد ترافورد، حيث فاز مانشستر يونايتد بثلاث مباريات فقط من أول سبع جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يبحث بالفعل عن بدائل محتملة للمدرب النرويجي، بما في ذلك مدرب توتنهام السابق، ماوريسيو بوتشيتينو.

كما ظهر اسم آخر كخيار محتمل لتدريب مانشستر يونايتد، وهو المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، العاطل عن العمل منذ مغادرة السيدة العجوز في يونيو 2019.

ومع ذلك، فإن التقارير الجديدة الصادرة عن صحيفة توتو سبورت الإيطالية، تشير إلى أن بوتشيتينو، وأليجري ليسا المرشحين الوحيدين ليحلوا محل سولشاير.

حيث تزعم الصحيفة الإيطالية أن مانشيني موجود أيضًا على رادار اليونايتد، وهو ما سيكون مفاجأة كبيرة بالنظر إلى النجاح الذي حققه مع جيرانهم، مانشستر سيتي.

يُعتقد أن المدرب البالغ من العمر 55 عامًا قد أثار إعجاب مسؤولي النادي الإنجليزي، بما يقدمه حاليًا كمدير فني لمنتخب إيطاليا، وهو المنصب الذي يشغله منذ عامين.

حقق مانشيني نسبة فوز بلغت 65% بصفته مدربًا للمنتخب الإيطالي، حيث يحتل الأتزوري حاليًا المركز الأول في مجموعته ببطولة دوري الأمم الأوروبية أمام كل من، هولندا، وبولندا، والبوسنة والهرسك.

وبحسب ما ورد، فإن يوفنتوس كان يفكر أيضًا في التعاقد مع مانشيني، قبل اختيار تعيين أندريا بيرلو كمدرب جديد للبيانكونيري في الصيف الماضي.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يبتعد مانشيني عن منصبه كمدير فني لإيطاليا، وذلك في ظل تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو) 2020.

يذكر أن مانشيني حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأربع سنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي، تمثل في قيادة السيتيزنز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2011/12، بعد غياب 44 عامًا.