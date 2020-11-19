رياضة | مانشستر سيتي يجهز عرضًا جديدًا لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يجهز عرضًا جديدًا لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد دخل في مفاوضات قوية مع ميسي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن برشلونة تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي والمقدر نحو 700 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يجهز مبلغ خرافيًا لضم ميسي في يناير المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل ضمه مجانًا.

وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي مانشستر سيتي يعتقدون أن 50 مليون جنيه إسترليني، قد يكون كافيًا لإقناع برشلونة بالموافقة على رحيل قائد الفريق، وتجنب خسارته مجانًا في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، أن التعاقد مع ميسي قد يكون دفعة قوية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي لم يوافق على تجديد عقده حتى الآن مع السيتيزن.