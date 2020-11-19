رياضة | موعد سحب قرعة الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد سحب قرعة الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد إجراء عملية سحب قرعة البطولة الوطنية الإحترافية في قسميها الأول والثاني وذلك إستعداداً لإنطلاق المنافسات الشهر القادم.

وتم تحديد يوم الأحد القادم موعداً لإجراء عملية سحب قرعة البطولة الإحترافية حيث قالت الجامعة في بيان لها: " يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم السبت 21 نوفمبر 2020 اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية بمعية كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وسيخصص جدول أعماله وفقاً للآتي :-

إنطلاقة الموسم الكروي الجديد.

الوضعية المالية للفرق.

إنتقالات اللاعبين.