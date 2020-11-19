رياضة | الكشف عن حكم قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حكم قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن حكم مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المقرر لها السبت القادم لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الليجا الإسبانية.

وقال الحساب الرسمي لليجا عبر تويتر أن اللقاء سيديره تحكيمياً الحكم الدولي خوسيه لويس مونيويرا مونتيرو ويساعده ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الفيديو.

وسبق وأن أدار مونتيرو تسعة مباريات لبرشلونة في وقت سابق نجح البلوجرانا في أن يحقق الفوز خلال ثمانية مباريات وتعرض لتعادل وحيد.