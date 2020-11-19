رياضة | مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأوليمبي محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بالرحيل على سبيل الإعارة.

وقال عبد الكريم في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت: " الزمالك يمتلك ثلاثة حراس مرمى كبار لذلك أرغب في رحيل محمد صبحي الحارس الشاب من أجل إكتساب المزيد من الخبرات".

وواصل:" القرار في يد إدارة نادي الزمالك وأعلم أن محمد صبحي يمتلك عدد من العروض المحلية في مسابقة الدوري للحصول على خدماته خاصةً أن المشاركة الأساسية تضمن له التجهيز لأولمبياد طوكيو".