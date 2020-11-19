رياضة | أوبلاك يستعد لبرشلونة برقم دولي مميز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوبلاك يستعد لبرشلونة برقم دولي مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينضم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الخميس للروخيبلانكوس إستعداداً لمواجهة الفريق المقبلة ضد برشلونة في الدوري الاسباني الممتاز بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

وبعد التعادل سلبياً أمام منتخب اليونان في آخر جولات دوري الأمم الأوروبية التي تصدرها منتخب سلوفينيا من تصدرها والإرتقاء للدوري ب في البطولة نجح أوبلاك في أن يتم خمس مباريات مع المنتخب دون تلقي أيه أهداف.

ونجح أوبلاك في الحفاظ على نظافة شباكه في الخمس مباريات التي شارك بها، أمام اليونان في مباراتين (0-0) ومولدوفا (4-0 و1-0) وكوسوفو (1-0)، بينما الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب أمام كوسوفو في المباراة الثانية (1-2) كان زميله فيد بيليتش يحرس مرمى الفريق.