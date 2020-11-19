رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.