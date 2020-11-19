رياضة | إيطاليا الأقرب لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا الأقرب لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إيطاليا الأقرب لإستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر لها أكتوبر 2021.

وتأهلت منتخبات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا إلى الدور نصف النهائي بعد أن تصدر كلاً منهما مجموعته من التصفيات التي شهدت نديه كبيرة.

وقال موقع " فوتبول إيطاليا " أن قواعد المسابقة تضمن أن يكون البد المضيف إيطاليا بعد أن تأهل الأتزوري على رأس المجموعة الأولى لكن القرار النهائي سيكون يوم 3 ديسمبر القادم موعد إجراء القرعة التي ستكون بدون تصنيف.