رياضة | تعرف على مدة غياب نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مدة غياب نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض اللاعب الدولي الاسباني بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة لإصابة فى الكاحل مع منتخب اسبانيا خلال اسبوع الفيفا الدولي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب الدولي الاسباني سيغيب عن مواجهة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد المقبلة ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب هي أسبوع حيث من المؤكد أن يغيب اللاعب عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.

وكانت العديد من التقارير الاسبانية قد ذكرت أن اللاعب سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 اسابيع بسب تعرضه لهذه الإصابة.