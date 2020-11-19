رياضة | عدلي: فوز قناة الأهلي بجائزة مهرجان الفضائيات العربية تتويج لمجهود ضخم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عدلي: فوز قناة الأهلي بجائزة مهرجان الفضائيات العربية تتويج لمجهود ضخم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة الأهلي إن فوز القناة بالمركز الأول خلال مهرجان الفضائيات العربية مجرد بداية نحو مشروع متكامل هدفه إثراء المشاهد الأهلاوي وجعله فخورا بشاشة ناديه.
وأضاف عدلي في تصريحات خاصة أن قناة الأهلي بدأت منذ فترة خطوات هامة نحو التطوير على كافة المستويات.
وأكد عدلي أن قناة الأهلي هي واحدة من أهم المشروعات في إطار الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة مؤكدا أن القناة هدفها إرضاء كل مشجع للأهلي في ظل استخدام أفضل وأحدث تكنولوجيا التصوير والبث كما أنها كانت وستظل منبرا لنبذ التعصب.
وأضاف عدلي أن برامج القناة ظهرت بشكل مميز خلال الفترة السابقة كما أنه سيتم بث برامج جديدة خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع سياسة النادي والشركة القائمة على إدارة القناة لتقديم محتوى يليق بالنادي وجماهيره.
وحصلت قناة الأهلي على المركز الأول وفازت بجائزة أفضل قناة رياضية عربية في مهرجان الفضائيات العربية.
وتسلم الجائزة محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة بريزينتيشن لايف التي تدير القناة في حضور محمد كامل الرئيس التنفيذي للشركة وإيهاب الخطيب مدير القناة.