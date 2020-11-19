رياضة | معسكر ناجح للعبور في الإسماعيلية استعداداً للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر معسكر ناجح للعبور في الإسماعيلية استعداداً للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام الفريق الكروي الأول بنادي العبور معسكرا مغلقا مؤخرا في الإسماعيلية تخلله إقامة مباراة ودية مع فريق منتخب السويس لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني. وأدى فريق العبور اللقاء وسط إشادة الجهاز الفني للفريق السويسي، بقيادة أشرف خضر، بجانب إشادة فريق سيراميكا بأداء لاعبي العبور. وأشاد الدكتور عطيه السيد المدير الفني للعبور بأداء لاعبيه خلال المباريات الودية خلال المعسكر، مشيرا أنه تحقق الهدف المنشود بتحقيق الإنسجام والتجانس بين اللاعبين القدامى والجدد.