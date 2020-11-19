رياضة | محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي الحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.

وعلم " الخليج 365 الرياضي " من مصدر مطلع أن المدير الفني للبنك الأهلي يسعى لضم ياسين مرعي مدافع نادي الزمالك ومنتخب الشباب خاصةً بعد أن تابعه في بعض المباريات مع منتخب ربيع ياسين.

ويحاول البنك الأهلي الحصول على خدمات مرعي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في إنتظار معرفة موقف إدارة الزمالك فيما يخص الموافقة على رحيل اللاعب من عدمه.