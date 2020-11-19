رياضة | مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مستقبل كومان مع برشلونة على المحك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني عن هاجس كبير يراود الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني وذلك فيما يتعلق بالتحدي الذي ينتظر البلوجرانا عقب لقاء أتلتيكو مدريد بالليجا.

ويطير برشلونة إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف يوم الثلاثاء القادم في دوري أبطال أوروبا عقب 72 ساعة فقط من مواجهة الروخيبلانكوس المقرر لها السبت القادم.

وحسب صحيفة " سبورت " الكتالونية فإن أتلتيكو مدريد يُعبتر خصم قوي للغاية ما يجعل كومان يعتبر هذه المباراة مهمة ليعود الفريق البعيد عن الصدارة بفارق ستة نقاط إلى مركزه الطبيعي وفي حالة أي تعثر يكون مستقبل كومان على المحك.