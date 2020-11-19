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رياضة | مونويرا مونتيرو "وش السعد" حكما لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مونويرا مونتيرو "وش السعد" حكما لمباراة وأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني تعيين الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكمًا لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في على أن يكون حكم تقنية الفيديو هو ريكاردو دي بورجوس.

 

ويعج الحكم لويس مونويرا "وش السعد" على برشلونة إذ قاد تحكيم 9 مباريات للعملاق الكتالوني لم يخسر في أي واحدة.

 

وفاز برشلونة مع لويس مونويرا في 8 مباريات وتعادل في واحدة ولم يسقط في أي لقاء تحت قيادته بينما كان هناك 16 بطاقة صفراء من نصيبه.

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