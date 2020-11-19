رياضة | بوكيتينو يرحب بتدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بوكيتينو يرحب بتدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المصادر الصحفية الصاردة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن موقف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريق نادي توتنهام الإنجليزي في حالة تلقيه عرضاً لتدريب برشلونة.

ورحل بوكيتينو عن صفوف توتنهام في نوفمبر من العام 2019 بعد سلسلة من النتائج السلبية وتم تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلاً منه.

وقالت صحيفة " إيفينيج ستاندرد " الإنجليزية أن بوكتينيو على الرغم من أنه رفض عرضين سابقين لتدريب برشلونة بحكم علاقته بالجار فريق نادي إسبانيول إلى أنه في حالة تلقى عرض للمرة الثالثة سيقبله.