شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تمنح الشباب قبلة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، عمل عقود جديدة للاعبين الشباب الذين وقع عليهم الاختيار للتصعيد للفريق الأول مؤخراً وذلك لتحصينهم خوفاً من إغراءات الأندية على أن يتم إعارة البعض لاكسابهم الخبرة تمهيداً لاعادتهم مرة أخرى على حسب احتياجات الفريق.

وينتظر أن تعقد اللجنة جلسة خاصة مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة عقب النهائى الأفريقي لمناقشة ملف عقود الشباب ومعرفة العناصر المميزة التى اقتنع بها موسيمانى مؤخراً.