شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لا يستطيع قيد بدر بانون..تعرف على السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط في ملف قيد الصفقات الأجنبية الجديدة في النادي والتي على رأسها اللاعب المغربي بدر بانون.
وتأتي الأزمة بسبب عدم تمكن النادي من الوصول لحل مع كل من أليو بادجي وجيرالدو لاعبا الفريق من أجل بيعهم أو إعارتهم حيث يرفض اللاعبان مبدأ الإعارة داخل مصرأو اللعب لنادي غير الأهلي.
ويرغب اللاعبان في الاستغناء عنهما بشكل حر، وهذا ما ترفضه إدارة النادي الأهلي، التي تسعى للاستفادة المالية من عائد بيعهما.
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