شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في كاف: التحقيق في قضايا فساد أحمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن الاتحاد بصدد التحقيق في قضايا الفساد الخاصة برئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.

كان رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو قال خلال المؤتمر الدولي للصحفيين الرياضيين بأنه لن يسمح بوجود أي فساد مالى في أي من الاتحادات القارية خلال فترة ولايته للاتحاد الدولي.

وأضاف: «ملايين الدولارات التي ننفقها يجب ألا تذهب إلى محفظة أي شخص، نريد أن نستثمر في إفريقيا، على سبيل المثال بناء الملاعب، بدون البنية التحتية وبدون الملاعب كيف يمكنك تطوير كرة القدم».

جدير بالذكر أنه تم القبض على أحمد أحمد في يونيو عام 2019 بسبب اتهامات بالفساد عن طريق السلطات الفرنسية، ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.