شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يخفف الأحمال التدريبية خوفاً من الإصابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، من مدرب الأحمال تخفيف الحمل التدريبي، للاعبين خوفًا من تعرضهم للإصابات خصوصاً بعدما شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من اللاعبين لإصابات مختلفة فضلاً عن شكوى الدوليين من الإجهاد بعد انتهاء مشاركتهم فى التصفيات الأفريقية للمنتخبات الوطنية.
ويختتم الفريق تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة أبو قير للاسمدة فى دور الثمانية لبطولة كاس مصر، وينتظر أن يركز موسميانى، خلال مران اليوم على مراجعة الخطة التى قام بتحفيظها للاعبين طوال الأيام الماضية وبعدها سيختار قائمة الـ18 للدخول فى المعسكر المغلق .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر موسمياني يخفف الأحمال التدريبية خوفاً من الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.