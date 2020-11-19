شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يخفف الأحمال التدريبية خوفاً من الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، من مدرب الأحمال تخفيف الحمل التدريبي، للاعبين خوفًا من تعرضهم للإصابات خصوصاً بعدما شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من اللاعبين لإصابات مختلفة فضلاً عن شكوى الدوليين من الإجهاد بعد انتهاء مشاركتهم فى التصفيات الأفريقية للمنتخبات الوطنية.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة أبو قير للاسمدة فى دور الثمانية لبطولة كاس مصر، وينتظر أن يركز موسميانى، خلال مران اليوم على مراجعة الخطة التى قام بتحفيظها للاعبين طوال الأيام الماضية وبعدها سيختار قائمة الـ18 للدخول فى المعسكر المغلق .