شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مصير «نيدفيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، على إعارة كريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد عودتة للتدريبات، إلى أحد الأندية، وذلك بناء على طلب المدير الفني، الذي يرغب في الاستفادة من لاعب آخر بالقائمة، لاستكمال الموسم بقوة ويساهم في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات التي يشارك فيها الفريق في الموسم الجديد، وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لابلاغه بالقرار.

وكان الجهاز الفنى قد استقر على رفع اسم اللاعب من القائمة الجديدة بعد وصول تقرير طبى من ألمانيا يؤكد صعوبة مشاركة اللاعب في التدريبات قبل يناير المقبل، وتقرر إضافته في الانتقالات الشتوية.