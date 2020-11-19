شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر الخلاف بين الأهلي وبيراميدز حول أحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي، رداً من نادى بيراميدز بخصوص صفقة انتقال أحمد الشيخ للأخير حيث أبدى بيراميدز رغبتة فى دفع 10 مليون جنية لاتمام الصفقة وبدون الدخول فى صفقة تبادلية، بينما رفض الأهلى القيمة المحددة وتمسك بالحصول على 15 مليون جنية للاستغناء عن اللاعب نهائيا.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان المفاوضات مازالت جارية وسط ترحيب من الناديين لاتمامها لكن يبقى الخلاف فقط على المقابل المادي، وينتظر أن تحسم الصفقة سواء بالنجاح أو الفشل خلال الساعات المقبلة،