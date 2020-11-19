شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: نهائي أفريقيا في موعده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك والمقرر يوم 27 نوفمبر الجارى، وذلك رداً على التقارير التي انتشرت نية الاتحاد الإفريقى «كاف» عقد اجتماع عاجل بـ«الفيديو كونفرانس» لمناقشة تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا أو نقل المباراة لدولة أخرى بسبب فيروس كورونا.
وقال «الجناينى» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لماذا تقدرون البلاء قبل وقوعه؟.. ونفسى أعرف من هو مسؤول الكاف الذي صرح باعتزام تأجيل أو إلغاء النهائى الإفريقى!». وربط ذلك بتصريحات للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى.
وتابع: «استمعت جيدا لتصريحات وزير الشباب والرياضة أمس الأول، ولم يذكر صراحة أو تلميحا وجود تأجيل للنهائى الإفريقى.. ولا أعرف من المسؤول عن محاولة إثارة البلبلة قبل مواجهة مهمة ومصيرية».
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