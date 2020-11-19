شكرا لقرائتكم إصابة حاتم بحيري لاعب سلة الأهلى بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري الأول لكرة السلة برئاسة الدكتور أحمد يحيي عن إيجابية العينة الخاصة بحاتم البحيري لاعب منتخب السلة والنادي الأهلي وتأكد إصابته بفيروس كورونا. ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.

وخلال الإجازة التي حصل عليها لاعبي المنتخب المصري من المعسكر في الأيام القليلة الماضية، تواصل حاتم بحيري مع الطبيب أحمد يحيي وأخطره بأنه يعني من بعض الأعراض الخفيفة الخاصة بفيروس كورونا ليجري على الفور مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية. وبالتنسيق بين دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة ودكتور أحمد يحيي طبيب المنتخب، خضع حاتم بحيري للعزل المنزلي في الفترة الحالية مع تطبيق البروتوكول الطبي لحين تحول نتيجة العينة الخاصة به من إيجابية لسلبية.

وقرر الجهاز الطبي بموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على خضوع أحمد عادل دولا لاعب نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر لمسحة نظرًا لأنه كان آخر المخالطين للاعب وجاءت سلبية، فيما سيخضع باقي اللاعبين خلال الساعات المقبلة لمسحة وفقًا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة السلة. ومن جانبه، قال حاتم بحيري "قمت بعمل المسحة يوم الاحد الماضي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب بعد شعوري ببعض الاعراض مثل السخونية والصداع المستمر، جاءت النتيجة إيجابية وأخضع حاليًا للعزل المنزلي". وأضاف حاتم "فضلت عمل المسحة قبل التوجه للمعسكر حتى لا أنقل العدوى لأحد، حاليًا أشعر بتحسن ولكن حاستي التذوق والشم مازلت أفقدهم ولكنني أسير على البروتوكول وفقًا لتعليمات الجهاز الطبي". وأختتم حاتم تصريحاته "من المقرر ان اخضع لمسحة طبية ثانية بعد 10 أيام من تاريخ المسحة الأولى، أتمنى اللحاق بالتصفيات الافريقية"