شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: عصام الحضرى معجزة وسيكون أعظم مدرب حراس فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حقق إعجازًا كرويًا خلال السنوات الماضية. وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحضري معجزة لن تتكرر، حقق أرقام قياسية وتاريخية، كان من الممكن أن يعتزل منذ خمس سنوات، ووقتها كان سيكون الأكثر تحقيقًا للإنجازات أيضًا، وأتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة".

وأضاف: "الحضري حقق أرقام تاريخية وقياسية على مستوى العالم واعتزال في سن الـ47، وعندما سيتجه إلى التدريب سينهي مسيرته في عمر الـ90 عامًا". وواصل: "عصام الحضري لديه شغف واهتمام من أجل تولي منصب مدرب حراس مرمى، وهو لديه مخزون كبير من الخبرات بسبب كمية المدربين الذين تدرب معهم، وعليه خوض دورات تدريبية وسيكون من أعظم مدربي قارة إفريقيا كما كان أفضل حارس مرمى في القارة السمراء".

وأكمل: "رسالتي للحضري، أهلا بك في عالم التدريب، مهنة شاقة، سيكون لديك عمل بدني شاق، وعندما تقوم بتدريب 3 أو 4 حراس، فأنك ستقوم بتوزيع جهدك عليهم في التدريب، وأثق أنك ستكون واحد من أفضل المدربين". وزاد: "أتمنى أن يبدأ الحضري في تجربة متوسطة، ولكن أعرف أنه يريد أن يبدأ في مكان كبير، وأعتقد أن عصام الحضري يفكر في البداية أن يبدأ كبيرًا، وأنصحه بالتدرج من مكان متوسط إلى مكان أفضل، ولكنه لو تلقى عرضًا من نادٍ كبير فسوف يحقق النجاح".

وتطرق ناجي للحديث عن لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال: "أتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين بـفيروس كورونا، الفترة الحالية يجب الجميع أن يحافظ على أنفسهم قبل لقاء الأهلي والزمالك، وكرة القدم في كل دول العالم تشهد منافسة شريفة، والمباراة جوائزها كبيرة للغاية وكذلك الوصول لمونديال الأندية، وأتمنى عدم تصدير التعصب للجمهور".

وأضاف: "كرة القدم ليست معركة حربية، وهناك منافسة شريفة بين الأندية، وجميع اللاعبين أصدقاء في منتخب مصر وتجمعهم علاقات جيدة وظهور في المعسكر بشكل جيد، وهو المشهد الذي نريد أن نراه يوم 27 نوفمبر".