شكرا لقرائتكم شاهد .. بدر بانون يظهر في الأهلي بعد التوقيع 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في القلعة الحمراء منذ قليل لأول مرة بعد التعاقد مع الاهلي مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوي المغربي مقابل مليوني دولار.
وكان بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصل إلى القاهرة مساء امس الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.
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