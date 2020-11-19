شكرا لقرائتكم شوقى غريب: عملت سندوتشات كفتة وخدتها معايا ملعب ودية البرازيل عشان عمار حمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى موقف طريف جمعه بعمار حمدى لاعب المنتخب والاتحاد السكندرى ، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"يوم ودية البرازيل وضعت موعد الغذاء للمنتخب فى تمام الرابعة عصراً خاصة أن المباراة كانت فى التاسعة مساءاً وحينما أخبرت اللاعبين اعترض عمار حمدى قائلا :"مقدرش أقعد خمس ساعات بدون أكل".

ويضيف شوقى غريب :" قولتله خلاص ياعمار ممكن تأكل أنت الساعة 6 هجبلك سندوتشات ولما نوصل الملعب هتلاقى هناك فاكهة على الساعة 7.30 ابقى كمل أكل قالى ماشى ، وفعلا عملت سندوتشات كفتة وخدتها معايا عشان عمار يأكلها".

وتابع المدير الفنى للمنتخب الأولمبى :" مش بعترض فى موضوع الأكل لعمار حمدى خاصة أن جسمه ضئيل وغير قابل للزيادة ، بعترض بس على قصة الأكل بليل ، وسألت دكتور تغذية عن حالة عمار حمدى قالى لازم يعمل تحاليل وقالى بلاش تمنعه من الأكل خاصة أن الأمر ممكن يكون نفسى وممكن يتأثر فى الملعب لو منعته ، فبقيت أتعامل مع عمار زى اللاعب اللى محتاج تدريبات إضافية هو لاعب محتاج أكل زيادة وهو للأمانة طيب وصريح واللى فى قلبه على لسانه ومبحبش أزعله خاصة أن بيتحرك كويس فى الملعب وبيحرق الأكل".

قدم عمار حمدى لاعب المنتخب الأولمبي والاتحاد السكندري فاصل مهارات برازيلية أمام منتخب البرازيل فى اللقاء الذى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف ،وراوغ ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبي اكثر من لاعب من منتخب البرازيل قبل أن تصل الكرة إلى عمار حمدي ليمر بطريقة رائعة من مدافعي البرازيل ويسدد كرة قوية يبعدها الحارس البرازيلي بصعوبة.

وفى وقت سابق ، كشف عمار حمدي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي المنتقل حديثاً الى صفوف الاتحاد السكندري أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملئ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التي يلعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدي خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم سبورتس إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائي لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

أضاف عمار حمدي: "بأكل 3 وجبات في اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتي أنني أكيل لكنني في بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطني مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدي في كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقي غريب وطالبته بمنحي الكمية الكافية في الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق في أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدي أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً.