الامارات | رسالة غير متوقعة من لاعب ريال مدريد إلى الجمهور المصري

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غير متوقعة من لاعب ريال مدريد إلى الجمهور المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث لاعب منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، رورديغو برسالة غير متوقعة إلى الجمهور المصري، عقب مشاركته مع "السيليساو" في الدورة الودية التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة منتخبات مصر والبرازيل وكوريا الجنوبية.
ونشر رودريغو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة باللغة العربية، قال فيها: "أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة! أتابع مشاركة كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكركم على رسائلكم! إنه من الرائع دوما أن نشارك هذه اللحظات مع الجمیع، شكراً جزیلاً".
يذكر أن منتخب مصر الأولمبي حقق فوزاً تاريخياً على نظيره البرازيلي 2-1، وفاز بلقب الدورة الودية التي تقام ضمن التحضيرات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
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