الامارات | صدمة في ليفربول.. محمد صلاح يغيب عن 3 مباريات بسبب "كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في ليفربول.. محمد صلاح يغيب عن 3 مباريات بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن محمد صلاح سيغيب بصورة مؤكدة عن 3 مباريات سيخوضها "الريدز" في الفترة المقبلة. وأوضحت اليوم الخميس أن صلاح تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل، خصوصاً بعدما جاءت نتيجة المسحة الثانية التي أجراها إيجابية.
وأضافت أن صلاح سيغيب أيضاً عن مباراة ليفربول وأتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وكذلك حين يواجه برايتون في الدوري المحلي، خصوصاً أنه سيخضع لفترة حجر منزلي عقب عودته إلى إنجلترا.
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