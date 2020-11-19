الامارات | نجل فابيو كانافارو ينضم إلى صفوف لاتسيو

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فابيو كانافارو ينضم إلى صفوف لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم أندريا كانافارو نجل فابيو قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006 إلى صفوف فريق الشباب في نادي لاتسيو، بحسب ما ذكر الأخير في بيان اليوم. وقال نادي العاصمة الإيطالية في بيان "إثر عودته إلى إيطاليا لمتابعة دروسه، قرر أندريا اختيار مشروع قطاع الشباب في لاتسيو". ويبلغ أندريا السادسة عشرة من عمره (1,85 م) وهو يشغل مركز قلب الدفاع تماماً مثل والده الذي دافع عن ألوان اندية عريقة بينها يوفنتوس وانترميلان الإيطاليان وريال مدريد الإسباني.

وكان أندريا يلعب في صفوف غوانغزهو إيفرغراند الصيني الذي يشرف على تدريبه والده منذ العام 2017. وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن لاتسيو نجح في سحب البساط من جاره روما في الحصول على خدمات اللاعب الذي وقع عقداً معه حتى العام 2024.

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