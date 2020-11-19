شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار محكمة مصرية للمشاركة في كأس العالم للسيدات بنيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار يارا، عاطف المحكمة المصرية كحكم مساعد بكأس العالم للسيدات في نيوزيلندا واستراليا 2023. واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الحكم المساعد يارا عاطف من مصر للمشاركة في إدارة مباريات كاس العالم للسيدات 2023 . وشهدت الفترة الأخيرة دعم كبير داخل اتحاد الكرة للمحكمات من قبل الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية حيث إقامة معسكرات تدريبية للمحكمات والمشاركة في مباريات كاس مصر لهذا الموسم. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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