شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد خالد بيومي يطالب بتكريم عصام الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناقد الرياضي خالد بيومي، أن اعتزال اسطورة حقيقية بقيمة عصام الحضري أعظم من تولي حراسة المرمي في مصر وافريقيا والوطن العربي، حدث تاريخي.

وتابع: "أتمني أن يتم تكريمة من النادي الاهلي الذي سطر فيه تاريخه ومن كل مسؤولي الرياضة في مصر، بالتوفيق يا حضري ننتظرك في مجال آخر اكثر تالق وابداع وعزيمة وحب للعمل.

من جانبه علق «الحضري» قائلا: «لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي، نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ».