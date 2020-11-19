شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب مصر لكرة السلة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي لمنتخب رجال مصر لكرة السلة إيجابية مسحة حاتم البحيري لاعب الأهلي. ويستعد منتخب مصر لتصفيات بطولة إفريقيا والمقامة في الإسكندرية من 27 إلى 29 نوفمبر ويشارك بجانب الفراعنة كل من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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