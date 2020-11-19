شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: مساندة حسام البدري واجب وطني على الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استطاع أن يستغل الأوراق المتاحة من اللاعبين الاستغلال الأمثل في مبارياتى توجو بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .

وقال «سامي» أن تغييرات «البدري» في المباراتين كلها إيجابية واستطاع توظيفها بالشكل الذي يخدم فكره داخل الملعلب وبأداء سهل من مهمته، خصوصًا خلال المواجهة الأخيرة، والتى نجح في بسط سيطرته على مقاليد الأمور داخل المستطيل الأخضر.

وأشار مدرب سموحة أن الجهاز الفنى للمنتخب عليه ألا يلتفت إلى الإنتقادات تمامًا وأن يركز في عمله فقط، خصوصًا وأن المشوار مازال طويلًا وهناك تصفيات كأس العالم، ولكن على الجميع أن يقف خلف المنتخب جهاز فنى ولاعبين من أجل تحقيق حلم الجماهير في الصعود لكأس العالم القادمة.

ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

على جانب آخر يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته اليومية على فترة واحدة بملعب النادي بالأسكندرية في تمام الرابعة عصرًا ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والفنية للاعبين، خصوصًا الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الأيام الماضية.

ويخوض الفريق مباراة ودية غداً مع فريق الإنتاج الحربي ضمن برنامج المباريات الودية التي وضعها المدير الفني ضمن خطة الإستعداد للموسم الكروي الجديد.

وتعاقد سموحة مع سبع صفقات حتى الآن هي محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى في صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبدالكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة في صفقة انتقال حر.