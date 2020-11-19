نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل الأولمبي يوجه رسالة باللغة العربية للمصريين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نجم ريال مدريد الشاب ولاعب المنتخب الأولمبي البرازيلي رودريجو جويس رسالة شكر للمصريين باللغة العربية عقب مشاركته في البطولة الودية التي أقيمت في القاهرة وشملت المنتخب المصري ومنتخب كوريا الجنوبية. وقال رودريجو، عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»: «أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة». وأضاف: «أتابع مشاركة كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكرك على رسائلك! إنه من الرائع دومًا أن نشارك هذه اللحظات مع الجمیع! شكرًا جزیلا!». الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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