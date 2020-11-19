شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني «تميمة حظ» أرسنال في الدوري الإنجليزي.. ومفاجأة بالنسبة لـ«صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب النجم المصري محمد النني دور «تميمة الحظ» لفريقه نادي أرسنال الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كشف تقرير أعدته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ورصدت الصحيفة البريطانية، حسب دراسة أعدها موقع «بيتينج إسكبيرت»، اللاعبين اللذين يملكون أعلى نسبة تحقيق للفوز مع فرقهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ احتل محمد النني صدارة نجوم أرسنال الإنجليزي، ويملك نسبة فوز بلغت 61%، أي أن أرسنال يكون أقرب لتحقيق الفوز مع مشاركة النجم المصري، حيث تذوق طعم الفوز في 31 مباراة من 51 شارك فيها المصري في الدوري الإنجليزي.

أما بالنسبة لليفربول، فكان «تميمة حظه» مفاجأة، إذ يملك الحارس البديل أدريان أعلى نسبة فوز بلغت 85%، فيما خرج محمد صلاح من قائمة أعلى 5 لاعبين في نسبة الفوز.