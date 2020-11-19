شكرا لقرائتكم مصدر : الأهلي أنهى صفقة بيكهام ويسعى لإنهاء ضم سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أخر المستجدات حول صفقات الفريق الجديدة، بعد ضم طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون، مؤكداً أن هناك صفقتين أو 3 صفقات أخرى في الطريق على أقصى تقدير سيتم ابراهمم قبل غلق باب الانتقالات.

وقال المصدر لليوم السابع :"انهينا صفقة أحمد رمضان بيكهام ونضع حالياً الرتوش الأخيرة مع إدارة دجلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة ..كما نحاول انهاء صفقة الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز رغم صعوبتها، حيث لازال ناديه متمسكاً به خاصة وأن القيد مغلق في جنوب افريقيا ولا يمكنهم تعويضه حال بيعه في الفترة الحالية"

وأضاف المصدر أن هناك بديل اجنبي مُحدد لضمه حال فشل صفقة سيرينو، كما أن هناك احتمالية لعدم ضم أجنبي جديد وأن يتم اتخاذ قرار بعودة أحمد ريان بعد انتهاء اعارته للجونة.

ويؤدي الأهلي مرانه فى الثالثة عصر اليوم، الخميس، استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.‏

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.