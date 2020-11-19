شكرا لقرائتكم شاهد.. زوجة أحمد فتحي تكشف علاقاتها بزوجات صلاح وتريزيجيه والسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت نورا اسماعيل زوجة أحمد فتحى نجم النادى الأهلى السابق وبيراميدز الحالى على الرد على أسئلة متابعيها عبر انستجرام مؤكدة أنها تنتمى لعائلة أهلاوية صميمة ولكنها لاتشجع الكرة وتساند زوجها فقط ، كاشفة أنها تعرفت على الجوكر فى فرح وأن المحشى والحمام أكثر أكلة يعشقها فتحى من أيديها ، وأشارت نورا إلى أن رحيل الجوكر عن القلعة الحمراء مسألة نصيب مؤكدة أن زوجها سوف يحضر المباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى من الملعب لمساندة المارد الأحمر ، مشيرة لحزنها للإبتعاد عن القلعة الحمراء كاشفة أنها سوف تذهب للنادى ولن تنقطع عنه ، ووصفت نورا ، ماجى زوجة محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى بأنها أجدع واحدة فى العالم مشيرة إلى أن روان زوجة محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الانجليزى تعد "فوندامة الشلة" مؤكدة أنها تجمعها علاقة قوية بنسرين زوجة عبد الله السعيد نجم بيراميدز ، وداعبت متابعيها قائلة سوف أشجع المحلة إذا التقى الاهلى وبيراميدز.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصري و4 في كأس مصر و5 بالبطولات الإفريقية وهدف في البطولة العربية.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

فتحي دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصري الأول، أهمها هدفه في مباراة كوت ديفوار في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك في كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.

وبالرغم من تعاقد بيراميدز مع فتحي لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلي في الدوري الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع في ليلة التتويج بالدوري.