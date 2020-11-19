شكرا لقرائتكم كلاكيت ثانى مرة.. والد محمد صلاح ينفى إصابة "زوجة صلاح" بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الجدل حول الأنباء التى ترددت عن إصابة ماجى زوجة محمد صلاح نجم مصر وليفربول بفيروس كورونا بعد أجراء مسحة جاءت نتيجتها إيجابية ، فى الوقت الذى ينفى تماما والد اللاعب الامر مؤكدا سلامتها مع أحفاده .

ووفقا لمصادر مقربة من عائلة محمد صلاح ، فقد جاءت نتائج المسحات لعدد من الحضور في حفل زفاف شقيقه أيجابية ، أبرزهم بن عمه ويدعى "حجازى" والذى تخلف عن السفر للسعودية بسبب أصابته .

وفى المقابل أصر صلاح غالى والد نجم ليفربول للمرة الثانية على نفى كل الانباء عن اصابة زوجة محمد صلاح أو بناته وقال "مفيش الكلام ده خالص وكل مايتردد فى وسائل الاعلام والسوشيال ميديا كلام غير صحيح .. مؤكدا والد صلاح أن "ماجى"زوجة محمد صلاح عايشة مع بناتها عادى ومع أم محمد فى بيت واحد لأنها سلبى ومفيش حاجة خالص".

ويخضع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، لمسحة جديدة بعد 3 أيام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما أجرى مسحة أمس إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية، كما أجرى أمس أيضاً محمد الننى نجم المنتخب وارسنال الإنجليزى مسحة ثانية جاءت نتيجتها ايجابية، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي ، أنه مستمر في الجونة لحين تحول المسحة الخاصة به من إيجابية الي سلبية ، حتي يطمئن تماما قبل السفر الي إنجلترا والانضمام الي فريقه ، خاصة انه علي تواصل دائم مع مسئولي ناديه وأخبروه بعدم تعجل عودته والتأكد من سلامته تماما حفاظا علي سلامته وسلامة زملاءه بالفريق .