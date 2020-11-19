شكرا لقرائتكم ليس بيراميدز فقط .. 3 عروض تصعب بقاء مصطفي فتحي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت العروض الرسمية على جناح نادى الزمالك المهاجم مصطفي فتحي خلال الأيام الأخيرة، حيث تلقي 3 عروض رسمية على رأسها بيراميدز، تزامنا مع اقتراب رحيله عن الأبيض نظرا لصعوبة مشاركته في المباريات لأن طريقته لا تتناسب مع خطة لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة

ويرحب مسئولى الزمالك برحيل مصطفى فتحى فى الوقت الحالى بعد تلقيه 3 عروض رسمية من أندية بيراميدز والبنك الأهلي والإسماعيلي، غير أن فريق بيراميدز يعتبر الأقرب وفقا للعروض المقدمة من الناحية المادية وفى الغالب سيوافق فتحى على انتقاله لبيراميدز نظرا لوجود مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين للمنتخب الوطنى ومنتخبات أخري.

من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخري فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دوري أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجاري أمام غريمه التقليدي الأهلى فى نهائى القرن الإفريقي.

كما رحب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، بشكل مبدئى على رحيل الجناح المهاجم مصطفى فتحي، معلالا ذلك بأن طريقة لعب فتحى غير مناسبة لنفس طريقة وخطط باتشيكو التى يعتمد عليها فى يادة مباريات الزمالك بشكل كبير، حيث يلتزم المدرب البرتغالي بالجانب الدفاعى دائما لجميع اللاعبين غير أن مصطفي ينقصه أداء الواجبات الدفاعية من خلال سرعة الارتداد وقطع الكرات مما يقلل من فرص مشاركة اللاعب فى تشكيل البرتغالي باتشيكو فى المباريات المقبلة.

وتعكف إدارة الزمالك على تأجيل دراسة أى عروض رسمية بشكل مؤقت حيث سيتم مناقشتها عقب نهائى دورى الأبطال، وسيتم الأمر وفقا للرأى الفنى للجهاز الفنى للفريق حيث يتعلق الأمر بجميع لاعبي الفريق وأهم عناصره.

وبات رحيل مصطفى فتحى بنسبة كبيرة فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، تزامنا مع رغبة نادى بيراميدز فى ضم جناح الفريق المهاجم خلال الموسم المقبل فى الميركاتو الصيفي الحالي.