شكرا لقرائتكم حسين لبيب: لا يوجد نية لتأجيل مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر يناير المقبل، عن مصير المونديال، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال لبيب: "لا يوجد أي احتمالات حتى الآن، أو تعليمات من الاتحاد الدولي بشأن إلغاء البطولة، الأمور تسير بشكل طبيعي نحو إقامتها في موعدها".

وأضاف لبيب : "لجنة الاتحاد الدولي قامت بزيارة كافة الملاعب وأبدت رضاها عن المستوى الذي وصلت إليه الصالات الأربع، والانجاز الذي حدث بهم، ولم يكن لديها أي تعقيبات سواء على المدرجات أو أرضية الملعب أو المركز الإعلامي".

وعن احتمالية اعتذار أيٍ من دول أوروبا عن المشاركة في ظل تأزم الوضع الوبائي مع انتشار الموجة الثانية للجائحة، قال: "هناك 3 جهات تتخذ القرارات هي الاتحاد الدولي ووزارتي الصحة والشباب والرياضة في مصر، وأخيراً مسئولي الدول المشاركة، ولكننا لم يصلنا أي شيء في هذا الشأن حتى الآن".

وأوضح: "الوضع الوبائي يتغير يوماً بعد يوم، وبالتالي الأمور لن تتضح الآن بأي شكل من الأشكال، الأمور ستكون أكثر وضوحاً قبل البطولة بـ3 أسابيع أو أسبوعين".