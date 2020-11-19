شكرا لقرائتكم اليابان تطلب مواجهة المنتخب الأولمبي وديا فى طوكيو 26 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة عرض من الاتحاد الياباني بتنظيم ودية مع منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب يوم 26 ديسمبر من الشهر المقبل بطوكيو في اطار الاعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 ،كما تضمن العرض تحمل الاتحاد الياباني جميع التكاليف الخاصة بمباراة المنتخب الاوليمبي و اليابان مناقامة و تذاكر طيران.

من المقرر ان يحسم مسؤولو اتحاد الكرة و المنتخب الاوليمبي مصير ودية اليابان خلال الساعات المقبلة.

في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 2019 نجح منتخب مصر الأولمبي بالوصول لنهائيات كرة القدم للرجال، في أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، بعد وصوله للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، وسيشارك المنتخب المصري بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه، علما أن آخر مشاركة له كانت في أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائي البطولة.

ووصل أولمبي "الفراعنة" لدورة طوكيو 2021 بقيادة مدربه المتميز شوقى غريب بعد الانتصار بنتيجة 3-0 على جنوب أفريقيا، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي أقيمت في مصر

وسجل قائد الفريق رمضان صبحي الهدف الأول في اللقاء، من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني والثالث، في الدقيقتين 84 و89، ليقود منتخب بلاده لنهائي البطولة الأفريقية، وإلى دورة الألعاب الأولمبية.

كما توج منتخب الفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما عقب فوزه على منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف ، وامتدت المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي شوطين إضافيين، في النسخة الثالثة التي تستضيفها مصر.

وفتح منتخب الفراعنة الشاب أهداف اللقاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق لاعبه كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال في الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، نجح قائد المنتخب المصري رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني الذي منح مصر كأس البطولة.