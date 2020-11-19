أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول، أن تغيير 7 لاعبين خلال تشكيل مباراة توجو أحدث فارق مع المنتخب.
وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أجرينا 7 تغييرات في اللقاء الثاني أمام توجو، كما كانو من ضمنهم لاعبين يشاركوا للمرة الأولى دوليا وليس لديهم خبرات دولية".
وأكمل: "تغيير التشكيل كان بسبب العامل البدني وهو ما شكل فارق معنا خلال الشوط الأول مع تراجع مستوى منتخب توجو البدني". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
وتابع: "كان سيحدث مدبحة للجهاز الفني إذا حقق المنتخب أي نتيجة أخرى سوى الفوز على توجو في ظل التغييرات".
وواصل: "معظم المباريات حققنا بهم نتائج جيدة في غياب محمد صلاح، مؤكدا ان قيمته عالميا مثل ماني ومحرز ورونالدو".
وأشار: "في وجود صلاح الاهتمام بالمنتخب يكون أكبر والمعسكر يكون مختلف".
وأتم أن مواجهات منتخب مصر مع توجو بداية انطلاقة للفريق القومي خلال المرحلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر سيد معوض يتحدث عن مذبحة للجهاز الفني للمنتخب.. والتغييرات الـ7 في لقاء توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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