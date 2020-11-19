سيد معوض يتحدث عن مذبحة للجهاز الفني للمنتخب.. والتغييرات الـ7 في لقاء توجو

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول، أن تغيير 7 لاعبين خلال تشكيل مباراة توجو أحدث فارق مع المنتخب.

وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أجرينا 7 تغييرات في اللقاء الثاني أمام توجو، كما كانو من ضمنهم لاعبين يشاركوا للمرة الأولى دوليا وليس لديهم خبرات دولية".

وأكمل: "تغيير التشكيل كان بسبب العامل البدني وهو ما شكل فارق معنا خلال الشوط الأول مع تراجع مستوى منتخب توجو البدني". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع: "كان سيحدث مدبحة للجهاز الفني إذا حقق المنتخب أي نتيجة أخرى سوى الفوز على توجو في ظل التغييرات".

وواصل: "معظم المباريات حققنا بهم نتائج جيدة في غياب محمد صلاح، مؤكدا ان قيمته عالميا مثل ماني ومحرز ورونالدو".

وأشار: "في وجود صلاح الاهتمام بالمنتخب يكون أكبر والمعسكر يكون مختلف".

وأتم أن مواجهات منتخب مصر مع توجو بداية انطلاقة للفريق القومي خلال المرحلة المقبلة".