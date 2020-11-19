بعد تزايد الإصابات بكورونا.. وزير الرياضة يوضح: متى يتم إيقاف النشاط الرياضى وإلغاء المباريات؟

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يتخذ إجراءات متقدمة لمتابعة الحالة الصحية للاعبين بنظام "الأكواد" للاطمئنان على سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تجرى أكثر من مسحة للاعبين بشكل دائم ودوري.

وقال وزير الرياضة: "هناك تدقيق بأكثر من قطاع، وهنتحقق علشان ناخد بالنا بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في مصر، أفضل بكثير من مثيله في أوروبا، مشيرا إلى أنه في حال حدوث درجات أعلى من الانتشار الوبائي بين اللاعبين فسيجري إيقاف النشاط، وهو الأمر الذي لا يرغب فيه الكثيرون". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعلى صعيد المنتخب الوطني الأول، أكد وزير الرياضة إن مباراة المنتخب المصري وتوجو، الأولى، كان بها شيء من الصعوبة، حيث إن المنتخب المصري لم يكن في أفضل حالاته في المباراة قبل الأخيرة، بعد الفوز بهدف واحد، ولم يكن الأمر مطمئنا للجماهير.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذهابه لاستقبال بعثة المنتخب عقب وصولها مطار القاهرة، جاء كنوع من التشجيع للاعبين على ما قدموه في مباراة توجو الأخيرة: "لازم كانوا يحسوا إنهم عملوا حاجة كويسة، ولازم التحفيز المعنوي".

وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي قدم أداء جيدًا أمام البرازيل، حيث يلعب أغلب لاعبي المنتخب البرازيلي في أندية كبرى، لكن نجح لاعبونا في الفوز عليهم.

وتابع: "بالنسبة للمباراة القادمة بين الأهلي والزمالك، نتمني غياب التعصب، واجتمعنا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ماشيين بخطى ثابتة لمنع التعصب بشكل دائم ومستمر ولن يتوقف، وكلنا هنشوف كورة كويسة، والفريق اللي مش هيفوز نقوله هارد لك، وفيه ناس هتتأثر لو فريقها خسر بس دي مباراة وانتهت، ولكن من حق مصر إنها تكون فخورة لأن الفريقين في النهائي مصريين".

وأوضح وزير الشباب والرياضة: "إحنا بنرجع كل المواقف، وبالأمس كان فيه معسكر للمنتخبات القومية، حصلت خناقات وتدخلنا بشكل سريع، وبعتنا لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الأولمبية، ومفيش هزار، ولازم القرارات تكون قوية بين الإيقاف والتحقيق وكل الإجراءات هتتاخد، وآلياتنا موجودة والقانون هيكون موجود".