شادي محمد: التعصب الكروي سيظل موجود للأبد.. و«الأهلي» سيفوز بهدفين

أكد الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كرة القدم بها جزء من التعصب والانتماء للأندية، وهذا سيظل موجود للأبد، وهذا التعصب يختلف من ثقافة لأخرى.
وقال "شادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN" أن الجماهير تعبر عن رأيها في كرة القدم عن طريق السوشيال ميديا.
وأوضح أن التعصب زاد عن السنوات الماضية، مشرا الي أن كرة القدم للاستمتاع وليس سواد أعظم كما يقول البعض، وعلى سبيل المثال الجمهور الإنجليزي قديما كان شديد التعصب، ولكن الآن أصبح أكثر هدوء.
وشدد لاعب النادي الأهلي السابق، علي ضرورة عودة الجماهير للملاعب، وسوف يساهم ذلك في تقليل حجم التجاوزات التي نراها على السوشيال ميديا، متوقعا فوز النادي الأهلي بنتيجة 0/2 في مباراة دوري الأمم الإفريقية، مؤكدا أن فريق نادي الزمالك نادي كببر يقدم أداء جيداً ولديه لاعيبة وجماهير محترمة.
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