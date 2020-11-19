شادي محمد: التعصب الكروي سيظل موجود للأبد.. و«الأهلي» سيفوز بهدفين

أكد الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كرة القدم بها جزء من التعصب والانتماء للأندية، وهذا سيظل موجود للأبد، وهذا التعصب يختلف من ثقافة لأخرى.

وقال "شادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN" أن الجماهير تعبر عن رأيها في كرة القدم عن طريق السوشيال ميديا.

وأوضح أن التعصب زاد عن السنوات الماضية، مشرا الي أن كرة القدم للاستمتاع وليس سواد أعظم كما يقول البعض، وعلى سبيل المثال الجمهور الإنجليزي قديما كان شديد التعصب، ولكن الآن أصبح أكثر هدوء.

وشدد لاعب النادي الأهلي السابق، علي ضرورة عودة الجماهير للملاعب، وسوف يساهم ذلك في تقليل حجم التجاوزات التي نراها على السوشيال ميديا، متوقعا فوز النادي الأهلي بنتيجة 0/2 في مباراة دوري الأمم الإفريقية، مؤكدا أن فريق نادي الزمالك نادي كببر يقدم أداء جيداً ولديه لاعيبة وجماهير محترمة.