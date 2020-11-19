حسام البدري يرد على اتهامه بمجاملة لاعبي الأهلي: أقوم بمهمة وطنية دون تحيز لأى فريق والقادم أفضل

قال الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إنه يعمل على تطوير أداء لاعبى المنتخب على مستوى بعيد المدى للوصول إلى أفضل تشكيل، مضيفا: "قدمت للمنتخب وجوه جديدة تشارك لأول مرة فى التشكيل، وتابع: "الجمهور على رأسى من فوق وأنا جاى للقيام بمهمة وطنية دون التحيز لأى انتماء والفترة القادمة ستكون أفضل".

وأضاف "البدرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة "النهار"، أن لاعبى المنتخب كان أدائهم متميز أمس أمام فريق توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وتابع: "اللاعبين قاموا بمبارة جيدة وأنا شكرتهم".

ولفت "البدرى"، إلى أنه قام بإعادة هيكلة المنتخب فور انتهاء مباراة الذهاب أمام توجو فى القاهرة، وتابع: "قمت بتقييم أداء لاعبى المنتخب وجميعهم نجوم وأدائهم متقارب فى المستوى وعلى قدر المسئولية وكان هناك رغبة كبيرة لديهم تحقيق فوز كبير".