سلبية عينة تريزيجيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أظهرت نتيجة التحاليل التي خضع لها المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" عن سلبية العينة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان "تريزيجيه" متواجدًا خلال الفترة الأخيرة مع المنتخب المصري للمشاركة أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.

وقام نادي أستون فيلا بإرسال طائرة خاضة إلى تريزيجيه من أجل الانضمام لصفوف الفريق استعدادًا لمواجهة برايتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بريميرليج.

وشهدت الفترة الماضية إصابة ثلاثة لاعبين من جانب منتخب مصر بفيروس كورونا بداية من محمد صلاح نجم ليفربول ثم الثنائي المحترف محمد النني وأحمد حسن "كوكا".

واستطاع "تريزيجيه" أن يساهم في فوز منتخب مصر خلال المباراتين من خلال الانتصار على توجو بنتيجة (1-0) ثم (3-1) في إطار الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب مجموعته السابعة برصيد 8 نقاط متساويًا مع منتخب جزر القمر، ثم يأتي منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط وأخيرًا منتخب توجو برصيد نقطة.